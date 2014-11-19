企业并购：日本日立出价竞购意大利芬梅卡尼卡铁路资产

路透米兰11月18日 - 意大利工业集团芬梅卡尼卡(Finmeccanica) 周二称，公司为减少债务而出售的铁路资产，获得日本日立制作所 提交收购出价。

芬梅卡尼卡准备出售旗下铁路车辆制造厂AnsaldoBreda，以及在铁路信号集团安萨尔多(Ansaldo STS) 的40%股权，日立和中国北车 已晋级复审名单。投标在11月17日截止。

芬梅卡尼卡在声明中没有提到中国北车，称将研究日立的报价，估计年底前成交。芬梅卡尼卡是意大利最大的国防企业。

芬梅卡尼卡计划出售安萨尔多百瑞达(AnsaldoBreda)和安萨尔多，以扭转债务负担沉重局面，及专注于航空和国防领域。

“日立有意全部收购安萨尔多40%股份，目前价值约8.5亿美元，”一消息人士称，并表示芬梅卡尼卡有可能把部分收入用于改善安萨尔多百瑞达的财务状况。

不过另一直接知情消息人士称，日立距离确立收购安萨尔多交易框架还有“十万八千里”。