南非副财长称警方针对财长戈尔丹的调查破坏了国内经济稳定

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透约翰内斯堡9月13日 - 南非副财长Mcebisi Jonas周二称，警方对南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的调查正在破坏南非政府的稳定，并令南非经济出现了不确定性。南非经济的工业化程度在整个非洲是最高的。
戈尔丹上月拒绝执行警方传唤；戈尔丹之前被警方传唤，要求接受有关他是否利用税务部门监控包括总统祖马在内的南非政界人士的质询。戈尔丹称他没有做任何错事。
“这件事不仅破坏了财政稳定，还对整个经济造成了不确定性，”Jonas 对702 Talk Radio电台说道。
“我们有信心认为指控是无根据的。我们对此并不担忧，”Jonas补充道。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。