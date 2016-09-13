南非副财长称警方针对财长戈尔丹的调查破坏了国内经济稳定

路透约翰内斯堡9月13日 - 南非副财长Mcebisi Jonas周二称，警方对南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的调查正在破坏南非政府的稳定，并令南非经济出现了不确定性。南非经济的工业化程度在整个非洲是最高的。

戈尔丹上月拒绝执行警方传唤；戈尔丹之前被警方传唤，要求接受有关他是否利用税务部门监控包括总统祖马在内的南非政界人士的质询。戈尔丹称他没有做任何错事。

“这件事不仅破坏了财政稳定，还对整个经济造成了不确定性，”Jonas 对702 Talk Radio电台说道。

“我们有信心认为指控是无根据的。我们对此并不担忧，”Jonas补充道。(完)