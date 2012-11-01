调查：金融机构固定收益部门对中国货币政策放松预期降低

路透北京11月1日电---第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行11月降息和下调准备金率的预期均大幅降低.但随着资金面有望渐趋好转,新债供给冲击相对弱化,对债市可能形成一定支撑.但中国经济趋稳效应的发酵,亦为债市增添谨慎氛围.

逾九成半受访金融机构固定收益部门认为,中国央行11月将维持一年期存款基准利率3%不变,这较上期展望时进一步提高.其中,所有券商都一致认为央行11月不降息.

不仅如此,认为大型存款类机构法定存款准备金率11月调降的机构占比也降至仅逾两成,这较上期展望时的逾五成占比大幅下降.

中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.

但中国银行间市场流动性新增净需求将较10月大幅下降,资金面有望趋於好转,新债供给冲击也相对弱化,这可能对债市形成一定支撑.而最新数据显示出的中国经济趋稳效应还会发酵,央行操作也无改变流动性"紧平衡"格局的迹象,令机构对11月债市收益率走势偏谨慎.

调查显示,中国11月末10年期国债收益率估值料为3.55%,较10月末下跌2个基点(bp).

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返扩张区间,为50.2;同期汇丰中国制造业PMI终值升至49.5,创八个月来高位.

第11期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)

--发稿 钟华; 审校 曾祥进

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