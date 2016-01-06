华尔街监管机构FINRA瞄准高频交易以打击诈骗行为

路透1月5日 - 美国金融业监管局(FINRA)主席周二表示，这个由业界出资成立的监管机构正加大对高频交易公司的检视，因为透过这项技术来操弄美国各金融市场的种种措施越来越缜密。

根据FINRA周二公布的2016年华尔街机构优先查核事项清单，该机构将会检视高频交易业者保护系统免受无耻交易员侵扰的能力，这些无耻交易员正试图操纵市场。

高频交易是一种自动化的交易策略，可在一瞬间完成数以10亿美元计的交易。

FINRA主席兼执行长Richard Ketchum在接受访问时表示，在加强着重对高频交易业者的控制之际，一种新的、更为复杂的欺骗手法也与日俱增，这种操纵行为是假装对某一档证券下单，让市场误以为对该证券存在需求。

Ketchum指出，FINRA已经侦查到多起交易员利用多家公司进行此类下单的案例。这样的策略使得外界更难追踪这类行为。

当交易员在市场下单、却无成交意图时，诈骗便已发生。这些交易员会迅速取消下单，但其他市场参与者会误信该证券价格已经出现波动。

Ketchum称，在更新、更复杂的诈骗手法中，交易员成功骗过市场之后，还会利用另外一家机构来买卖相关证券，以达到他们想要的价位。

FINRA表示，也会检视华尔街各券商的“公司文化”。

FINRA称，将主要就五个指标来评估一家公司的文化，及其在开展经纪业务时所扮演的角色。

这些指标包括如何处理违反公司政策及控管措施、以及如何处理各部门及各交易室间与公司文化不符之处的问题，还有高阶主管在公司文化中所扮演的角色。

FINRA同时表示，将研究那些担任上市交易基金(ETF)发行人及公共金融市场中间人的交易商所承担的风险。(完)