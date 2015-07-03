阿里巴巴旗下蚂蚁金服完成私募配股

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周五表示，已经完成私募配股。之前有国家媒体报导称，本次私募拟筹资40亿美元。
这是蚂蚁金服首次进行大规模的私募配股，交易的金融细节没有披露。
据蚂蚁金服在新闻发布会上称，此轮配股由中国全国社会保障基金牵头，中国主要保险商和其它战略投资者都参与其中。
据熟悉情况的消息人士称，全国社会保障基金持有约5%的股权。
该人士还称，此轮融资对蚂蚁金服的估值约为450亿美元，国家开发银行金融公司和一家与虞锋有关联的控股公司也参股其中。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。