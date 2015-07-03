阿里巴巴旗下蚂蚁金服完成私募配股

路透北京7月3日 - 阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周五表示，已经完成私募配股。之前有国家媒体报导称，本次私募拟筹资40亿美元。

这是蚂蚁金服首次进行大规模的私募配股，交易的金融细节没有披露。

据蚂蚁金服在新闻发布会上称，此轮配股由中国全国社会保障基金牵头，中国主要保险商和其它战略投资者都参与其中。

据熟悉情况的消息人士称，全国社会保障基金持有约5%的股权。

该人士还称，此轮融资对蚂蚁金服的估值约为450亿美元，国家开发银行金融公司和一家与虞锋有关联的控股公司也参股其中。（完）

(编译 高琦 审校 李春喜)

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