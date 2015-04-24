上海自贸区分账核算系统新增三家金融机构 财务公司首入围

路透北京4月24日 - 一直由银行业唱主角的中国上海自贸区分账核算业务，迎来首家财务公司。中国央行上海总部周五公布，上海电气集团财务有限公司，南京银行上海分行，渤海银行上海分行的分账核算系统于4月24日通过验收。

央行上海总部网站周五更新的《上海市金融机构分账核算单元通过中国人民银行上海总部系统接入验收名单》并显示，目前已有21家金融机构的分账核算通过验收。

央行上海总部周三宣布自贸区内的FT账户将启动外币服务功能，区内开通FT账户的金融机构可向区内及境外主体提供本外币一体化的自由贸易账户金融服务，为企业提供账户内本外币资金兑换提供便利和降低汇兑成本。这是央行推进资本项目可兑换、推动上海自贸区新一轮金融改革的重要举措。