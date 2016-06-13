金融服务业女性高管比例达到30%需要30年--报告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月13日（记者 Anjuli Davies） - 奥纬咨询（Oliver Wyman）的报告周一称，按照目前的速度，金融服务业中女性高管的比例达到30%将需要30年。
报告指出，全球范围内，金融服务业中五分之一的管理层为女性，女性高管的比例为16%。
“该行业离男女平等的状况还很远，女性高管比例低尤其成问题，”奥纬咨询金融服务业执行合伙人Ted Moynihan说道。“高管制定企业的关键商业和战略决策，他们在内部和外部都非常明显，因此是榜样和支持者，并且推动商业成功。”
报告发现，金融服务业的女性高管离职可能性比其他行业高20-30%，原因包括工作时间不灵活、晋升和收入不平等以及无意识偏见等。
女性获得的高管职位也存在明显差别，她们主要在人力、市场和合规等部门任职。
报告称，只有8%的CEO是女性，不过人力负责人有50%是女性。
在银行业和保险业，女性高管的比例只有14%，而在公共部门和资产管理行业，女性高管的比例分别为22%和18%。
报告对32个国家的381家金融服务业公司进行了分析，对850名金融服务业人士做了调查。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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