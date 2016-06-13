金融服务业女性高管比例达到30%需要30年--报告

路透伦敦6月13日（记者 Anjuli Davies） - 奥纬咨询（Oliver Wyman）的报告周一称，按照目前的速度，金融服务业中女性高管的比例达到30%将需要30年。

报告指出，全球范围内，金融服务业中五分之一的管理层为女性，女性高管的比例为16%。

“该行业离男女平等的状况还很远，女性高管比例低尤其成问题，”奥纬咨询金融服务业执行合伙人Ted Moynihan说道。“高管制定企业的关键商业和战略决策，他们在内部和外部都非常明显，因此是榜样和支持者，并且推动商业成功。”

报告发现，金融服务业的女性高管离职可能性比其他行业高20-30%，原因包括工作时间不灵活、晋升和收入不平等以及无意识偏见等。

女性获得的高管职位也存在明显差别，她们主要在人力、市场和合规等部门任职。

报告称，只有8%的CEO是女性，不过人力负责人有50%是女性。

在银行业和保险业，女性高管的比例只有14%，而在公共部门和资产管理行业，女性高管的比例分别为22%和18%。

报告对32个国家的381家金融服务业公司进行了分析，对850名金融服务业人士做了调查。（完）