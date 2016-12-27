亚洲金融科技并购母基金成立 规模100亿元--新闻稿

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月27日 - 总规模达100亿元人民币的亚洲金融科技并购母基金周二宣布成立，由中国信贷科技(8207.HK)、中国华融国际、上海新华发行集团等公司共同发起设立。
据其新闻发布会提供的新闻稿，该母基金将专注于金融科技领域投资并购，以期在亚洲金融科技领域打造龙头企业。
“发起设立此基金的合作方利用各自的品牌优势、产业资源优势及专业优势，将其各自在并购整合、股权投资方面的丰富经验和资源与本基金投资标的公司深度融合，成立孵化联盟，发挥‘产业+资本’的双轮引擎作用，”中国信贷科技执行董事盛佳称。
该基金的发起人还包括吉林省投资集团、广西投资集团金融控股有限公司等。
此前为支持科创企业曾设立规模达300亿元的中关村并购母基金，这是继其之后的又一个百亿级别并购母基金。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。