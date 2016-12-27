亚洲金融科技并购母基金成立 规模100亿元--新闻稿

路透北京12月27日 - 总规模达100亿元人民币的亚洲金融科技并购母基金周二宣布成立，由中国信贷科技(8207.HK)、中国华融国际、上海新华发行集团等公司共同发起设立。

据其新闻发布会提供的新闻稿，该母基金将专注于金融科技领域投资并购，以期在亚洲金融科技领域打造龙头企业。

“发起设立此基金的合作方利用各自的品牌优势、产业资源优势及专业优势，将其各自在并购整合、股权投资方面的丰富经验和资源与本基金投资标的公司深度融合，成立孵化联盟，发挥‘产业+资本’的双轮引擎作用，”中国信贷科技执行董事盛佳称。

该基金的发起人还包括吉林省投资集团、广西投资集团金融控股有限公司等。

此前为支持科创企业曾设立规模达300亿元的中关村并购母基金，这是继其之后的又一个百亿级别并购母基金。（完）