Mozilla拟以新手机操作系统挑战苹果和三星

路透旧金山2月24日（记者 Alexei Oreskovic） - Firefox浏览器开发商Mozilla料于7月推出新的Firefox OS手机操作系统，挑战谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)的智能手机软件统治地位。

全球13家无线服务提供商予以支持，包括西班牙Telefonica、中国联通(0762.HK)和America Movil(AMXL.MX)。

Mozilla表示，新软件基于开放网络标准，能够在比现有智能手机硬件要求低得多的设备上运行。

因为Firefox OS是开放源代码的操作系统，第三方开发者可以出售移动应用程序，而无需像与苹果或谷歌那样分享营收。

“出现一个切实开放并支持选择和竞争的操作系统对行业有战略必要性，”Mozilla产品高级副总裁Jay Sullivan说道。

Mozilla将在本周于巴塞罗那举行的世界移动通信大会上展示一些首批搭载该软件的硬件设备。已决定生产基于Firefox OS设备的品牌包括韩国LG(066570.KS)、中兴通讯(000063.SZ)和华为HWT.UL。

谷歌和苹果都是基于专有技术开发操作系统，而Firefox OS则基于HTML5标准，这意味着任何熟悉网络编程的人都可以开发Firefox OS应用。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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