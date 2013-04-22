少数上市公司在雅安地震中受损

路透上海4月22日 - 在中国四川省雅安市周六早晨发生7.0级地震后，A股90家四川省上市公司和一家外省公司周日公告，披露各自受地震影响情况。绝大部分公司基本未受影响，有极少数公司公告略有损失，如新希望(000876.SZ)披露受损约2,500万元人民币.

新希望公告指出，截至周日，受地震灾害的影响，其成都中心办公楼已出现裂缝，公司在四川省雅安、乐山、邛崃、眉山、阿坝等地的十余家分、子公司均不同程度地遭受了财产损失，预计达2,500万元左右，现已初步恢复生产经营。公司在通过生产自救和及时采取具体措施后，对生产经营将不会造成较大影响。

华润三九(000999.SZ)旗下的控股子公司雅安三九及其全资子公司雅安三九中药材科技产业化有限公司也位于地震区域内。公司公告称，雅安三九已完成安全风险排查，无员工伤亡事件、无重大建筑物损毁及安全问题。但为保证人员安全和防控次生灾害，雅安三九已暂停生产，并将尽快进行复产前的细致排查。

2012年度，雅安三九净利润1.78亿元，约占华润三九合并净利润的17%。

而总部位于雅安当地，主营雷管和炸药生产的雅化集团(002497.SZ)称，公司大部分下属子公司位于震区以外，目前不存在人员伤亡和财产重大损失的情况，但出于安全考虑，对公司总部正开展生产设备的检查工作，确保无安全隐患后再正常组织生产。

另外，还有一些四川公司在此次地震中受轻微影响，例如中铁二局(600528.SS)有三个项目上报出现墙体开裂、脚手架歪斜等情况；国栋建设(600321.SS)地处成都、南充两地的主要人造板及其深加工生产线在地震发生时出现了局部的电路中断和停产，部分办公楼区域内的墙面、吊顶装饰物有脱落和垮塌；旭光股份(600353.SS)地处成都的部分厂房天花板和墙面轻微损坏，在制产品倒塌受损，多种气体管网和水管震裂泄漏，少量设备停产等。

周六早晨，雅安市芦山县发生7.0级地震，截至周日14时，已造成雅安、成都、乐山、眉山、自贡、德阳、绵阳、宜宾、内江、资阳、甘孜、阿坝和凉山13个市(州)69个县150余万人受灾，186人遇难，21人失踪，11,393人受伤。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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