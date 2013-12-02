中石油和龙源电力完成中国首单自愿减排交易

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透北京11月29日 -北京环境交易所迎来首单自愿减排交易，周五中石油向风电商龙源电力购买10,000个可核证的排放削减量，交易单价为16元人民币(2.62美元)，相当于国际市场价格的六倍。这也是北京环境交易所首单核证自愿减排量(CCER)交易。
上述CCER源自于龙源在甘肃的一个风电项目。
在这一交易的前一天，北京成为中国第三个正式启动碳排放交易试点的省市。中国计划在７个省市进行碳排放交易试点。
上述七个试点省市预计都会允许参与主体通过项目交易获取核证自愿减排量抵消一定比例配额，最高比例自5%至15%不等。在北京的碳排放交易制度下，这一最高比例为5%，但这其中必须有一半CCER来自本市的项目。
此项交易中，买方是中石油(601857.SS)旗下的东北中石油国际事业有限公司。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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