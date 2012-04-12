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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 08:59 BJT

多地重启首套房贷利率8.5折

《中国证券报》周四报道，对个人首套住房贷款，近期多地商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠。此举或推动刚需购房者加速入市。报导称从北上广部分新盘售楼处和房地产中介了解，目前无论中资还是外资银行，首套房贷利率都现松动，普遍可以申请到9折优惠，部分资质极优申请人有望拿到8.5折优惠。路透

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