米歇尔·奥巴马称劳拉·布什为榜样和朋友

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透华盛顿8月6日（记者 Annika McGinnis） - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马称，将前第一夫人劳拉·布什视为“榜样和朋友”。周三两人一同出席支持非洲女性的一个活动。
尽管奥巴马和布什政见不同，米歇尔·奥巴马称劳拉·布什“一直是榜样”。
活动在肯尼迪表演艺术中心（Kennedy Center for the Performing Arts）举行，27个非洲国家的第一夫人参加，前总统布什也出席了活动。
米歇尔·奥巴马呼吁非洲第一夫人们利用她们的影响力帮助女性，并赞扬了劳拉·布什对抗撒哈拉以南非洲宫颈癌和乳腺癌的努力。
“劳拉·布什给我树立了高标准，她和丈夫离开华盛顿后，仍坚持在全球范围内作出卓越的贡献。我不只将她作为榜样，还当做朋友。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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