企业并购：美铝将斥资28.5亿美元买下喷气发动机厂商Firth Rixson

自19世纪从英国谢菲尔德的钢铁行业起家以来，Firth Rixson的业务现已遍及英国、美国、欧洲大陆和中国。

除了航太这块规模最大的业务外，Firth Rixson还拥有发电、油气和矿业业务。当问到美铝是否会退出其中任何一个规模较小的业务时，克莱因菲尔德表示不会。

美铝称已为这笔交易从摩根士丹利 那里获得过渡性融资，并将以“审慎的组合方式”发行债券和股票。

美铝预计这项交易将令旗下航太业务年营收增长20%，至约48亿美元，并预计获利在交易完成后的首年不会受到影响，但会在第二年增加。

收购报价包括23.5亿美元现金加5亿美元股票。此外，根据Firth Rixson的表现，美铝可能还需支付高达1.5亿美元。

美铝财务顾问为Greenhill & Co 和摩根士丹利，Firth Rixson则为花旗集团 和Lazard Ltd 。