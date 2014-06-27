企业并购：美铝将斥资28.5亿美元买下喷气发动机厂商Firth Rixson

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
自19世纪从英国谢菲尔德的钢铁行业起家以来，Firth Rixson的业务现已遍及英国、美国、欧洲大陆和中国。
除了航太这块规模最大的业务外，Firth Rixson还拥有发电、油气和矿业业务。当问到美铝是否会退出其中任何一个规模较小的业务时，克莱因菲尔德表示不会。
美铝称已为这笔交易从摩根士丹利 那里获得过渡性融资，并将以“审慎的组合方式”发行债券和股票。
美铝预计这项交易将令旗下航太业务年营收增长20%，至约48亿美元，并预计获利在交易完成后的首年不会受到影响，但会在第二年增加。
收购报价包括23.5亿美元现金加5亿美元股票。此外，根据Firth Rixson的表现，美铝可能还需支付高达1.5亿美元。
美铝财务顾问为Greenhill & Co 和摩根士丹利，Firth Rixson则为花旗集团 和Lazard Ltd 。
美铝股价周四收涨2.68%，报14.94美元。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 戴素萍)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。