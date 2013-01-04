尽管“财政悬崖”忧虑重重 美国制造业2012年仍强势收官

焦点：美联储多数决策者认为应在“今年稍晚”开始缩减资产负债表-会议记录
路透华盛顿4月5日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
* 12月ISM制造业指数上升
* Markit制造业PMI同样升高
* 财政悬崖忧虑拖累小企业借贷仅微增
路透纽约1月2日 - 周三出炉的数据显示,尽管"财政悬崖"疑虑重重,但美国制造业以成长态势告别2012年.
美国供应管理协会(ISM)公布,美国制造业在11月萎缩之后,于12月恢复增长.
ISM制造业指数从11月的49.5上升至50.7,略高于路透调查预估.该指数在11月降至40个月低位.
"报告中让人感兴趣的是,你可能认为关于财政悬崖的负面新闻原本应该令制造业承压,"RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli说.
欲浏览建筑支出相关图表,请点选:(link.reuters.com/xef94t)
欲浏览ISM制造业指数相关图表,请点选:(link.reuters.com/vef94t)
另一项制造业指标同样显示出增长.
金融信息提供商Markit周三公布,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值从上月的52.8升至54.0.尽管略低于初值54.2,但仍是5月以来最高水平.
"鉴于全球其他主要经济体成长亦加快,特别是中国巴西等新兴市场,并且欧元区经济危机正在缓解,美国企业应能从中获益,因需求增强料在2013年初提升出口,"Markit首席分析师Chris Williamson表示.
尽管去年末围绕"财政悬崖"的忧虑深重,美国制造业仍实现成长.原计划2013年开始的增税和减支措施,本可能拖累美国重新陷入衰退.
国会议员周二晚间达成协议,避免上调针对大部分美国人的所得税税率,并将减支措施推迟两个月.
"既然国会已经达成协议...我们预计制造业新订单及整体活动性将加速.不过,我们也预计第一季增长将会缓慢,因为减支和债务上限问题仍存在不确定性,"纽约经纪公司Jeffries的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons在报告中称.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛/程琳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月5日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
路透东京4月6日 - 日本央行总裁黑田东彦显然没有办法达成他最重要的唯一绩效指标，然而如果现年72岁的他能够面对压力，看来他仍很有机会可以连任，这将是逾半世纪以来首度有日本央行总裁连任。
路透多伦多/温哥华4月5日 - 了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。