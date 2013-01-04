尽管“财政悬崖”忧虑重重 美国制造业2012年仍强势收官

* 12月ISM制造业指数上升

* Markit制造业PMI同样升高

* 财政悬崖忧虑拖累小企业借贷仅微增

路透纽约1月2日 - 周三出炉的数据显示,尽管"财政悬崖"疑虑重重,但美国制造业以成长态势告别2012年.

美国供应管理协会(ISM)公布,美国制造业在11月萎缩之后,于12月恢复增长.

ISM制造业指数从11月的49.5上升至50.7,略高于路透调查预估.该指数在11月降至40个月低位.

"报告中让人感兴趣的是,你可能认为关于财政悬崖的负面新闻原本应该令制造业承压,"RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli说.

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另一项制造业指标同样显示出增长.

金融信息提供商Markit周三公布,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值从上月的52.8升至54.0.尽管略低于初值54.2,但仍是5月以来最高水平.

"鉴于全球其他主要经济体成长亦加快,特别是中国巴西等新兴市场,并且欧元区经济危机正在缓解,美国企业应能从中获益,因需求增强料在2013年初提升出口,"Markit首席分析师Chris Williamson表示.

尽管去年末围绕"财政悬崖"的忧虑深重,美国制造业仍实现成长.原计划2013年开始的增税和减支措施,本可能拖累美国重新陷入衰退.

国会议员周二晚间达成协议,避免上调针对大部分美国人的所得税税率,并将减支措施推迟两个月.

"既然国会已经达成协议...我们预计制造业新订单及整体活动性将加速.不过,我们也预计第一季增长将会缓慢,因为减支和债务上限问题仍存在不确定性,"纽约经纪公司Jeffries的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons在报告中称.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛/程琳)

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