“财政悬崖”最后期限逼近 美国两党仍未达成共识

路透华盛顿11月26日电---美国共和党国会议员周一要求总统奥巴马详细阐述长期减支计划,以帮助化解该国财政危机.同时,共和党坚决反对民主党提高富裕人群所得税率的主张.

虽然国会结束了感恩节假期,且有越来越多的人谈及长期税务改革计划以及需要妥协,但两党似乎仍未找到克服短期税收障碍的办法,以避开12月31日的财政悬崖.

"我们仍未走出死胡同."参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在发言中称.

谈判缺乏进展令金融市场略微走低,对财政悬崖的担忧使得投资者买入股票的意愿降低.

资产管理公司DoubleLine Capital的Bonnie Baha表示,"我担心,目前的局面将至少拖延六个月",以待两党尝试达成长期财政协议."市场会不喜欢这样,尤其是股市."

一名白宫官员表示,奥巴马周末时与众议院议长贝纳以及参议院民主党领袖里德,就预算协商进行了沟通.贝纳是共和党人.

白宫发言人卡尼称,奥巴马将"在合适的时机"再与他们进行交流.

"两党都认为我们需要以'均衡手段'来应对赤字和债务问题,并扶助经济创造就业,"贝纳通过发言人表示.但两党对於何为均衡手段的看法明显存在分歧.

美国国会预算办公室称,将於2013年生效的加税和减支规模约为6,000亿美元,一旦生效将令美国经济重陷衰退.

美国有线电视新闻网(CNN)一项新的调查显示,公众正密切关注减赤辩论.美国预算赤字连续四年来超过1万亿美元.

调查显示,三分之二的受访者担心如果不能解决财政悬崖,美国将遇到严重问题.77%的受访者认为他们自身的财务状况将因此受到影响.调查还显示,公众认为问题主要地在於共和党,而非总统奥巴马.

三分之二的受访者偏向于采取节支和增税相结合的方法来整顿美国财政.

巴菲特(Warren Buffett)周一在纽约时报刊登一篇专栏,建议国会立即采取行动,对收入在100-1,000万美元的人群最低徵收税率为30%,对於收入超过1,000万美元的人群最低徵收税率为35%.(完)

--编译 梁睿雪/徐文焰;审校 张涛

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