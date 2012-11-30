“财政悬崖”有望避开 投资人涌入股市上市交易基金--理柏

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透纽约11月29日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)周四的数据显示,美国基金向股市上市交易基金(ETF)注入新资金创9月中期以来最高,债券基金注资亦增,因市场对於美国将避开"财政悬崖"的乐观情绪攀升.
11月28日止的一周,股市ETF净流入76.6亿美元,规模为美联储公布刺激举措以来最大.
同时,债券共同基金和ETF合计吸引18.1亿美元资金,为三周来最大规模,较前周流入量6.7057亿美元翻番还多.
股票共同基金却遭受连续第三周净流出,因散户投资者转移出2.8072亿美元.
ETF通常被视为代表机构投资人的投资行为,共同基金通常被视为散户的代表.
"'财政悬崖'相关协议有提早达成的希望,"理柏美洲分析主管Jeff Tjornehoj表示,他并称乐观情绪刺激资金流向股市ETF.
在债券基金中,投资者青睐高品质的债券,向投资级公司债基金注入9.6562亿美元,占流入债券基金总量的一半多.
持有美国公债的基金净流出2.083亿美元,为四周来首次净流出.(完)
--编译 石冠兰; 审校 艾茂林
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