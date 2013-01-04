美国“财政悬崖”刚过 债务上限及缩减支出又将掀起战火

* 债务上限及缩减支出等议题将会引发更多论战

* 围绕财政悬崖的艰苦角力预示着论战前景

* 共和党对于增加富人税收的协议不悦

* 共和党籍的众议院议长贝纳与参议院民主党领袖里德互批

路透华盛顿1月2日 - 在艰辛万分地避开增税减支的财政悬崖之后,美国总统奥巴马与国会共和党议员将在未来两个月面临更为重大的预算战役.

财政悬崖协议周二晚间在由共和党主导的众议院获得通过,这对于奥巴马而言是一大胜利,赢得连任的他曾承诺解决预算问题,对最富裕群体加税就是解决办法之一.

但这份协议也为未来两个月在减支和举债上限议题上爆发争执埋下导火索.共和党对财政悬崖协议未能大举抑制联邦赤字感到不满,誓言要利用债务上限协商之机来赢取大规模支出缩减.

共和党人士认为,等磋商债务上限问题时己方筹码会更高.到2月,国会或许就必须考虑调高举债上限的问题.

与财政悬崖相比,债务问题或许关系更加重大,因为若未能达成协议,可能意味着美国债务违约,或美国信用评级再次遭到调降.2011年债务上限问题最终导致美国信用评级遭下调.

事实上,周三债信评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)警告称,如果美国想扭转其负面债信评级展望,减赤力度必须超过"财政悬崖".

共和党参议员Pat Toomey称,共和党必须做好全力削减支出的准备.

"目前我们的机会在债务上限问题上,"Toomey对美国MSNBC新闻网站表示,"我们共和党人应该容许部分政府机构暂时关门.债务上限问题可能导致这种结果."

奥巴马在赢得财政政策角力的首轮胜利后,或许会信心倍增.许多众议院共和党人做出了妥协,20年来首次投票赞成上调税率.

财政悬崖期间两党领袖之间的关系恶化,不利于解决未来更困难的争论.

在众议院议长贝纳和总统奥巴马关系紧张之际,副总统拜登和参议院共和党领袖麦康奈尔被迫出面帮助达成最终协议.助手称,参议院民主党领袖里德也让贝纳恼火,因之前里德指责贝纳在众议院"搞独裁".

奥巴马为激烈的财政悬崖争吵感到遗憾,他敦促国会和白宫下次再讨论预算问题时"少一点情绪化".他表示,在2月末提高债务上限最后期限到来前,要避免再次出现争端.

"尽管我会就许多事进行协商,但我不会再与国会争论他们是否应该支付其所抬高的账单,"奥巴马称.之后奥巴马又返回夏威夷继续因财政悬崖而中断的假期.

**还不到庆祝的时候**

分析师警告称,事情可能没那么容易.Potomac Research Group首席政治策略师Greg Valliere称,"虽然未来几天市场及大部分纳税人可以松口气,但请原谅我们不热烈祝贺."

他称,"我们一直在提醒说,若出现新一轮争吵,将给市场带来更大的威胁.市场除了担忧信用评级调降以外,2月之前有关违约的议论将日益升温."

金融市场欢迎协议的达成,美国股市2013年首个交易日收涨.之前金融市场一直忧心于财政悬崖问题.

围绕社会保险与福利计划(entitlement programs)的辩论亦势必会令人忧虑.共和党将力争大幅削减Medicare和Medicaid等医疗项目上的支出.这些支出是推高联邦债务水平的最大驱动力.民主党一直反对削减这些支出.

共和党参议员Bob Corker对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,"这场辩论将更加严肃...我们将切实应对我国所需要面对的这类问题."(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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