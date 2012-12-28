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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 14:05 BJT

美国面临“财政悬崖”最后关头

美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会，预定在周日晚间开会，届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间。周四公布的路透/益普索调查显示，美国人认为共和党议员更应为“财政悬崖”危机负责，而不是民主党议员或总统奥巴马。路透

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