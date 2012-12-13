财政悬崖步步逼近 美国会两党协商歧见仍然严重

* 美国众议院议长贝纳警告预算协商可能会拖过假期

* 贝纳说他与奥巴马的电话会谈很"坦率"

* 白宫坚持:不提高富人的税率,就不可能有协议达成

路透华盛顿12月12日 - 美国国会共和党人与白宫之间关于避免财政悬崖的协商歧见仍深,参与协商的人士警告称,这场谈判可能甚至会一直拖到圣诞节之后.

双方均不愿公开让步,就在一天前,美国众议院议长贝纳与总统奥巴马刚刚进行了对话,讨论达成协议所面临的障碍,贝纳称这次对话十分"坦率".

贝纳认为,奥巴马所提出的新增1.4万亿(兆)税收,并不能兑现他以平衡方式削减联邦赤字的承诺,而且可能无法在国会获得通过.

"我是这里最乐观的人了,但是我们有些很严重的分歧,"贝纳在与众议院共和党人开会后对记者说,他在会上警告共和党人,这场协商可能会拖过假期,直到年底最后期限.

如果不能达成协议,则明年初几乎所有美国工薪阶层的税负都将上升,同时政府支出大幅削减.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示,奥巴马将坚持要求共和党放弃反对通过提高2%最富裕美国人的税率以增加新税收的立场.

"如果不对最高收入者加税,就无法做到这点(增加税收),"卡尼表示.

国会明显有陷入僵局的感觉,至少目前是这样.

资深共和党议员的助手们表示,看不到奥巴马对富人加税的决心有减弱迹象.

与此同时,许多共和党议员表示,他们不想在加税问题上对奥巴马做出任何让步.

这场争执目前已经演变成每日的鏖战,大家抢攻新闻画面并演出政治戏码,国会山庄外的寒风中一群共和党国会议员与一群儿童摆出姿势,为的是说明他们的观点,即奥巴马的预算计画将让下一代的未来被难以为继的债务所埋葬.

"这些小孩、我们的子子孙孙,往后他们的生活水平都会被我们害得一代不如一代,"共和党议员Sean Duffy说."我们把高税负留给他们,ˋ这是无法让人接受的."

**相当直率的对话**

贝纳说,奥巴马的计画并不足以降低联邦赤字."我和总统非常直率地谈过我们之间的分歧有多大,"他指的是两人周二的电话谈话.

贝纳一再公开表示协商不顺利,即使在国会中出现进展的迹象.最近几天,幕僚层级的谈判进度已经加快,两方人马交换彼此的提议,但双方均说对方的细节不够.

严重的分歧使得圣诞节前达成协议恐怕无望.伊利诺州众议员John Shimkus对记者说,贝纳在闭门会议中给共和党人的建议是,"挂好你家的圣诞装饰,但是别离开华盛顿".

作为同意增税的交换条件,共和党要求大幅削减诸如政府资助的联邦医疗保险(Medicare)和医疗补助计划(Medicaid)等项目支出,这些都是在政治上广受欢迎的社会福利项目.

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)称,共和党希望将有资格享受Medicare的年龄水平从目前的65岁再提高,以此作为削减政府支出的途径之一,民主党众议院对此表示反对.她对美国哥伦比亚广播公司(CBS)说,"提高退休年龄并不会省下太多的钱,这对年长者来说是一件糟糕的事情,而且你的目标也不会达成."

金融市场也在关注着事件进展.摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,如果议员们达成了协议,那么美国经济几个月后就可能会进入"繁荣时期."

迪蒙称,预算协议的达成,可能意味着经济增速会达到4%,且失业下降.他说,协议的达成需要将所有增税和减支问题结合起来.

股市走势密切追随着美联储新刺激举措的声明,但"财政悬崖"问题也并未远离投资者视线.

"这是意料之中的事,市场正在等待年底'财政悬崖'问题的解决,因此我们必须相信我们的政治体系能够做出一个有效的决定,"Warren Financial Service资深分析师Troy Logan说.(完)

(编译 侯向明; 审校 郑茵)

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