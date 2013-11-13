中国10月财政支出提速增逾20% 年底突击花钱隐忧再现

路透北京11月13日 -根据中国财政部周三公布的数据，10月全国公共财政收入同比增长16.2%，1-10月累计全国公共财政支出102,040亿元，路透据此推算当月支出增幅逾20%，远高于去年同期，财政年底突击花钱隐忧再显。

数据显示，10月全国公共财政收入12,136亿元人民币，同比增长16.2%；其中中央财政收入增长16.9%，地方财政收入增长15.5%，财政部预计，在经济总体保持平稳发展态势的基础上，中央财政收入累计增幅将逐月提高。

支出方面，1-10月累计，全国公共财政支出增长10%。其中，中央财政本级支出16,088亿元，同比增长4.1%；地方财政支出85,952亿元，同比增长11.2%。

据财政部此前公布数据，1-9月全国公共财政支出91,532亿元，路透据此测算，10月份全国公共财政支出10,508亿元，较去年10月8,617亿元大增21.9%。

这一增幅远高于去年同期的6.7%。尽管财政支出本身具有季节性特点，下半年支出较为集中，但如此高的单月增幅恐难排除年末突击花钱的嫌疑。

上月底，财政部宣布超过9月底仍未落实到具体项目和实施单位的预算资金要收回,此项旨在盘活财政存量资金的做法也引发市场对中国一到年底就存在预算单位突击花钱的忧虑。

财政部网站刊登的新闻稿称，在财政收支矛盾十分突出的情况下，更加注重落实好各项民生政策，努力保障民生等重点支出需要。

1-10月累计，教育支出同比增长7.3%；文化体育与传媒支出同比增长11%；医疗卫生支出同比增长15%；社会保障和就业支出同比增长13.5%；农林水事务支出同比增长10.2%；城乡社区事务支出同比增长21%；节能环保支出同比增长12.7%。

**完成全年预算任务仍然艰巨**

数据显示，1-10月累计全国财政收入110,525亿元，同比增长9.4%，比1-9月累计增幅提高0.8个百分点，但比上年同期回落1.8个百分点。

财政部称，受进口环节税收累计下降的影响，1-10月累计增幅仍低于预算目标（7%）1.3个百分点，完成全年预算任务仍然艰巨。

“今年最后两个月，要进一步加强经济财政运行监测分析，大力支持税务、海关部门依法征管、应收尽收，又坚决制止收过头税，确保完成全年收入任务。”财政部称。

新闻稿称，本月中央财政收入增幅进一步回升，主要受经济逐步回暖、贸易形势好转、以及一次性收入缴库等特殊因素影响，扣除特殊因素后中央财政收入同比增长约10%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月

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财政收入 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2

12.8 21.9 13.7

财政支出 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7

15.1 6.7 6.7

注： * 中国财政部自7月起仅公布财政支出累计同比增速，单月同比变动为路透根据历史数据测算。(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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