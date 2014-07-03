新华述评：深化财税体制改革将为推进整体改革提供有效支撑

路透北京7月3日 - 新华社周三晚间发表述评称，在中国全面深化改革的背景下，深化财税体制改革，将为整个改革打下坚实基础，提供有效支撑。

文章指出，财税体制改革“牵一发而动全身”，只有深化财税体制改革取得根本性突破，才能为全面构建现代财政制度，为实现中国国家治理现代化提供政策导向、物质基础和财税制度保障。

“财税体制改革被视为中国改革路上难啃的‘硬骨头’，经济社会发展诸多难题的破解都与之有着十分密切的联系，也成为中国新一轮改革向深水区攻坚的重点。”述评称。

中共中央政治局稍早召开会议审议深化财税体制改革总体方案，明确提出新一轮财税体制改革2016年基本完成重点工作和任务，2020年基本建立现代财政制度。

在全面深化财税体制改革的总体布局中，预算改革无疑扮演着“开路军”的角色。现代预算制度是现代财政制度的基础，是现代国家治理的重要内容。

述评援引财政部财科所所长贾康表示，改进预算管理制度，建立全面规范、公开透明的政府预算制度，旨在进一步硬化预算约束，规范政府行为，实现有效监督，提高资金效益，真正把预算分配权关进制度的笼子，使政府预算在阳光下运行。

文章并称，税收是政府收入的基本形式，也是国家实施宏观调控、调节收入分配的重要工具。深化税收制度改革，目标是建立“有利于科学发展、社会公平、市场统一的税制体系”。

作为深化税制改革的“重头戏”，营改增改革试点两年多来成效不断显现，在为企业整体减负的同时，更助推产业升级经济转型。未来将按照税收中性原则全面实行营业税改征增值税，“十二五”(2011-2015年)完成营改增目标，并优化税率，适时完成增值税立法。

消费税、资源税、环境保护税改革都主要着眼于促进经济结构优化。完善消费税制度主要是进一步发挥其对高耗能、高污染产品和部分高档消费品的调节作用；资源税将抓紧在全国范围内实施煤炭资源税从价计征，并清理相关行政事业性收费和政府性基金，扩大资源税征收范围。

作为促进生态文明建设的重要手段，环境保护税有望通过费改税出台，重点将现行排污收费改为环境保护税，由全国人大立法后开征。而房地产税改革，将加快立法并适时推进。同时，探索逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制，并全面修订《税收征管法》。

“深化税制改革，涉及多个税种，不同税种与企业、百姓紧密相连的程度不一样，增值税直接涉及企业，而房地产税直接涉及个人，社会影响更大，从立法角度完善是推动和保障这项改革的路径。”财政部财科所副所长刘尚希认为。

**建立事权和支出责任相适应的制度**

述评并称，财税体制改革三大任务，任务最重的无疑是调整中央和地方政府间财政关系，如何清楚界定政府间事权的划分是改革破题的关键。

调整中央和地方政府间财政关系，要在保持中央和地方收入格局大体稳定的前提下，进一步理顺中央和地方收入划分，合理划分政府间事权和支出责任，促进权力和责任、办事和花钱相统一，建立事权和支出责任相适应的制度。

刘尚希认为，当前中国区域发展差异较大，区域财力分布不均衡，客观上需要中央适度集中财力，加大对中西部地区的转移支付，推进地区间基本公共服务均等化。保持中央和地方收入格局总体稳定，有利于调动中央和地方两个积极性。

对于如何划分各级政府间事权和支出责任，十八届三中全会明确提出适度加强中央事权和支出责任。将国防、外交、国家安全、关系全国统一市场规则和管理的事项集中到中央，减少委托事务，通过统一管理，提高全国公共服务水平和效率；将区域性公共服务明确为地方事权；并明确中央与地方共同事权。在明晰事权基础上，进一步明确中央和地方的支出责任。

专家指出，明确中央与地方事权与支出责任，涉及中央和地方、政府和企业以及部门间权利调整，是整个财税体制改革中最难啃的“硬骨头”，也属于国家治理层面的改革。这一改革既需要前面的财税改革作为基础，也需要全国上下协同推进，共同下好财税体制改革的整盘棋。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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