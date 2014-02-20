张高丽：财税改革要有明确路线图 今明两年是改革关键期

路透北京2月20日 -中国国务院副总理张高丽周三表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表，今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头。

中国政府网援引他在省部级主要领导干部学习贯彻三中全会精神专题研讨班上的讲话并称，深化财税改革必须坚持底线思维，要明确事权，改革税制，切实改进预算管理制度。

“今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头、敢于涉险滩，努力在解决重点、难点问题上取得突破性进展。”他称。

他并称，深化财税改革应厘定改革思路，搞好总体谋划，合理划分中央和地方事权，理顺中央和地方收入划分。

同时，还要加快建立规范透明的政府预算制度，“真正把预算分配权关进制度的笼子，使政府预算在阳光下运行。”他说。

去年末出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对深化财税体制改革、建立现代财政制度作出了重大部署，指须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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