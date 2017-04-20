美联储副主席称其他经济体或“有办法控制”美国升息的影响

路透华盛顿4月19日 - 美联储副主席费舍尔周三表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。

“即使货币政策分歧仍然相当明显，但有充足理由相信对外国经济体的溢出效应将是可控的，”费舍尔在为华盛顿一项与国际货币基金组织(IMF)联合举办的会议预先准备的演说中表示。

美联储3月会议调高指标利率，将目标利率区间调升至0.75-1%，持续脱离2008年来的历史纪录低位。

由于失业率位于4.5%，通胀缓步上升，美联储许多决策者对于联储实现今年再升息两次目标的信心不断升高。

费舍尔指出，在美联储1999年与2004年的前两次紧缩周期中，美国与外国的商业环境变得相当协调，并表示这种情况“搞不好还有一些机会”重演。

但他也承认，美联储决定降息至近零水准，并维持近10年之久，已令一些新兴市场的资产价格及汇率承压。

即便如此，费舍尔指出仍显现一些正面迹象，欧洲失业率下滑，通胀迈向央行目标，以及中国经济基础更加坚稳。

“市场反应正面的主要原因是国外产出扩张势头更加稳固，且这些经济体的下行风险显然比最近几年要低，”费舍尔指出。

他补充道，他仍预计美国升息步伐将为渐进式，而这样的作法对国内外都有好处。

“渐进且持续性的撤除宽松措施，可望使美国经济继续扩张的前景最大化，且可减轻不为人所乐见的影响扩散至海外的风险，”费舍尔指出。(完)