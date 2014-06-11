费舍尔等三人出任美联储高层的提名在参院取得进展

路透华盛顿6月10日 - 有关费舍尔(Stanley Fischer)出任美国联邦储备委员会副主席的提名周二在参议院取得进展，同时还有美联储另外两项人事提名，预计这些提名本周稍后都将获得确认。

曾担任以色列央行总裁的费舍尔已在上月获准担任美联储理事，外界普遍预期参议院周四将投票同意他同时出任美联储二号人物，任期四年。

参议院以56-38的表决结果同意，不再对他的提名进行辩论，距离最终确认更近一步。

提名美国财政部前国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)担任美联储理事以及现任理事鲍威尔连任也同样取得进展，参议院将于周四1745GMT开始最后表决。

就算上述提名全部获得通过，奥巴马总统还需要再任命两人才能完全填补美联储七名理事的席位。

其中一个空缺，白宫考虑选择有社区银行经验的人士担任。

消息人士曾表示，政府考虑的人选有，最近刚从美国银行业协会离职的律师Diana Preston、新墨西哥州银行家Rebeca Romero Rainey，以及去年加入联邦小企业管理局(SBA)的Ann Marie Mehlum，其曾是俄勒冈州一家银行的主管。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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