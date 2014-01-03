Fisker不愿意卖给中国万向 称后者对其破产负有责任

路透1月2日 - 已破产的美国插电式混合动力跑车生产商FiskerAutomotive要求美国联邦法官批准该公司按原计划出售给香港富商李泽楷旗下关联企业，而不是卖给有收购意向的中国万向集团。Fisker认为后者对该公司的倒闭负有责任。

预计此案将在1月10日开庭，从而决定Fisker的命运。美国破产法庭法官KevinGross必须作出决定，是将Fisker的业务公开拍卖还是按公司要求出售给李泽楷的关联企业。

法庭听证原定在周五举行，但后来决定推迟一周，因暴风雪天气可能严重影响美国东部地区的交通。

周一Fisker的债权人委员会提出对公司进行公开拍卖，中国最大汽车零部件企业--万向集团下属的万向美国公司也报出2,472.5万美元的初步报价，让Fisker原来的出售计划变得前景不明。

Fisker在向特拉华州威尔明顿破产法院提交的一系列文件中，对债权人的提议给予抨击，指出万向收购电池企业A123Systems后，切断了对Fisker的供应。

“万向现在想从它导致的破产案当中渔利，”Fisker在文件中说。

债权人委员会的一位律师反驳这一指责，称在万向收购A123数月之前，Fisker就已进入停工状态以节约现金了。“那时Fisker就已经不生产汽车了，”Brown Rudnick律师事务所的Sunni Beville说。债权人委员会称万向的收购提议是最佳选择。

美国能源部曾为Fisker提供5.29亿美元贷款，希望通过这笔贷款帮助吸引民间资金的支持，推动节能汽车的发展。

几位了解公司情况的人士曾对路透表示，Fisker在2007年成立后共计筹集逾14亿美元的公共及民间资金，但支出无度、产品质量问题以及设计失误等问题迅速耗尽了公司的老本，Karma汽车发布也被延迟。

李泽楷支付2,500万美元买下Fisker对政府的未偿还债务后，他旗下一家关联企业计划收购Fisker。但这家公司准备利用Fisker所欠这笔贷款中的一部分作为“信贷报价”进行购买，而并非使用现金，这样一来其它债权人差不多就一无所有了。

法院记录显示，像设计顾问公司和供应商这类无担保债权人，多数会反对将Fisker出售给李泽楷。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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