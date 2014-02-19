美国破产法庭批准中国万向美国公司收购Fisker资产

路透特拉华州威明顿2月18日 -中国万向集团旗下的万向美国公司周二获得美国破产法院的批准，可以收购已破产的汽车制造商Fisker Automotive资产。后者是一家插电式混合动力跑车生产商，部分资金来自美国政府贷款。

万向美国公司在为期三天的资产拍卖中以1.492亿美元的出价胜出，力压Hybrid Tech Holdings的出价。

“我很高兴批准这项交易，”美国特拉华州破产法院的法官Kevin Gross称。

本次对Fisker的资产拍卖被外界称作是两名中国亿万富豪之间的竞争，意指万向集团创始人鲁冠球和控制Hybrid的香港富商李泽楷。

“很高兴我们的客户在拍卖中胜出，我们期待着完成下一步，”万向的代理律师Bojan Guzina说。

Fisker在提交法庭的文件中称，其可能在未来数月内重新开始生产，预计在恢复生产后的头18个月，可在美国市场售出逾1,000辆Karma混合动力汽车，在欧洲市场售出500辆。

万向去年在类似的破产拍卖中买下了Fisker的电池供应商A123 Systems，并表示其可以降低生产成本。

周二的听证会没有确定哪方将从Fisker资产拍卖中受益。受偿顺位较低的无担保债权人已经对李泽楷的优先受偿权发起挑战。

无担保债权人还计划起诉李泽楷，称他把Fisker推到破产境地后还试图廉价攫取公司资产。李泽楷曾是Fisker的董事。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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