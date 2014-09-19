独家：万向集团将重启菲斯科Karma跑车生产

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/底特律9月18日 - 消息人士称，中国万向集团正在加速重启菲斯科（Fisker）Karma混动跑车生产的计划。菲斯科是时尚电动跑车领域的先锋企业，破产后被万向集团收购。
万向集团的目标是在明年时重新引入Karma混动跑车。Karma混动跑车凭借流线型设计，拥有一些忠实追随者。
要求匿名的消息人士称，正在赶制的“新”Karma跑车基本上以2012年款为基础。万向集团美国高管2月时曾称，该集团将在一年内重新引入Karma跑车。
“它将不得不与2012年款几乎一样，要不然就得再次经过（安全）测试和认证，”一位接近菲斯科供应商的消息人士称。“我觉得他们不想加入太多工程，可能会用光一些库存配件。”
菲斯科是荷兰设计师Henrik Fisker在2007年与他人联合创办的，该公司的理念是出品外形靓丽、可与玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁等欧洲品牌跑车竞争的“绿色”汽车。该公司在2013年申请破产。
一位接近菲斯科的消息人士称，菲斯科不打算简单地重新引入2012年款Karma。“不是百分之百的一样，”该消息人士称。“新Karma在许多关键部位会有不同，将会有明显的改进。”该消息人士拒绝透露详情。
万向集团中国发言人周四拒绝对此置评，菲斯科方面表示无权向媒体谈此事。
第三位消息人士称，得益于万向集团的支持，菲斯科才能有足够的资金。这位接近菲斯科的消息人士称，菲斯科正在美国进行招聘，但没有透露进一步详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。