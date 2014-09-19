独家：万向集团将重启菲斯科Karma跑车生产

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/底特律9月18日 - 消息人士称，中国万向集团正在加速重启菲斯科（Fisker）Karma混动跑车生产的计划。菲斯科是时尚电动跑车领域的先锋企业，破产后被万向集团收购。

万向集团的目标是在明年时重新引入Karma混动跑车。Karma混动跑车凭借流线型设计，拥有一些忠实追随者。

要求匿名的消息人士称，正在赶制的“新”Karma跑车基本上以2012年款为基础。万向集团美国高管2月时曾称，该集团将在一年内重新引入Karma跑车。

“它将不得不与2012年款几乎一样，要不然就得再次经过（安全）测试和认证，”一位接近菲斯科供应商的消息人士称。“我觉得他们不想加入太多工程，可能会用光一些库存配件。”

菲斯科是荷兰设计师Henrik Fisker在2007年与他人联合创办的，该公司的理念是出品外形靓丽、可与玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁等欧洲品牌跑车竞争的“绿色”汽车。该公司在2013年申请破产。

一位接近菲斯科的消息人士称，菲斯科不打算简单地重新引入2012年款Karma。“不是百分之百的一样，”该消息人士称。“新Karma在许多关键部位会有不同，将会有明显的改进。”该消息人士拒绝透露详情。

万向集团中国发言人周四拒绝对此置评，菲斯科方面表示无权向媒体谈此事。

第三位消息人士称，得益于万向集团的支持，菲斯科才能有足够的资金。这位接近菲斯科的消息人士称，菲斯科正在美国进行招聘，但没有透露进一步详情。（完）