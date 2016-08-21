惠誉维持土耳其“BBB-”债信评级 但将评级展望下调至负面

- 路透伊斯坦布尔8月19日 - 评级机构惠誉周五确认土耳其债信评等为最低投资级的“BBB-”，但将该国评级展望从稳定下调至负面，上月土耳其发生未遂军事政变。

投资者因7月15日的未遂军事政变及此后的广泛镇压而心有余悸。

“7月未遂军事政变证实土耳其政治稳定性面临的风险升高，”惠誉在声明中称，肃清约7万名公共部门工作人员“令其生产力和持续性产生不确定性”。

“政治不确定性料将影响经济表现，对经济政策构成风险，”该声明补充称。

惠誉和穆迪均给予土耳其最低投资级的债信评等。

穆迪7月18日表示，将土耳其列入下调复评名单，可能将其评级下调至垃圾级。

标准普尔上月将土耳其的未请求评等进一步下调至垃圾级，并将其评级展望下调至负面，也指称担心未遂政变后的情势。

惠誉在周五的声明中称，公众对未遂军事政变压倒性的反对，以及多数政党随后表现出来的团结，可能减轻了政治断裂。

但惠誉称，安全情况不断恶化，指称这一军事政变对旅游业产生了实质影响。

惠誉认为土耳其财政状况不会因未遂政变而减弱，不过“土耳其央行和各商业银行在利率方面面临着新的政治压力，”它称。

惠誉称，如果政治不稳定、不安全或地缘政治压力持续或恶化，损及经济表现或经济政策的可靠性，那么可能导致该国债信评级被调降。(完)