2015年主权评级调降数量超过调升--惠誉报告

纽约/伦敦4月8日(惠誉) - 惠誉新发布报告称，2015年主权评级调降与调升数量之比为2比1，2014年的比率为0.8比1。

主权债发行人评级调降所占比重为12.8%，调升比重为6.4%；2014年分别为9.3%和11.2%。

2015年有11家新兴市场主权债发行人被调降评级，高于一年前的八家；五家发行人的评级被调高，较上年的九家减少。发达市场2015年主权债发行人评级调降与调高的情况与2014年十分接近。

经济成长仍不均衡。美国和英国经济成长总体上仍较具韧性，分别增长2.4%和2.2%，与2014年大致相符。相反，主要新兴经济体则落后较多--巴西和俄罗斯国内生产总值(GDP)在2015年大幅萎缩。

惠誉称，2015年只有乌克兰这一家主权债发行人违约，因此当年主权债违约率为0.92%。

这份报告提供有关惠誉2015年主权债评级情况的数据与分析，并涉及1995-2015年的长期情况。报告提供有关2015年主权债评级主要趋势的概括性统计。

报告标题为《2015年全球主权债变化及违约情况研究》(Global Sovereign 2015 Transition and Default Study)，可在惠誉网站(www.fitchratings.com)上查阅全文。(完)