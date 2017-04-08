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国际财经 | 2017年 4月 8日 星期六 09:13 BJT

惠誉将南非债信评级下调至垃圾级 展望为稳定

路透约翰内斯堡4月7日 - 评级机构惠誉周五将南非债信评级下调至投资级以下，指称近期的内阁重组，包括受到尊敬的财长被免职，可能会使该国经济政策转向。

惠誉将南非评级展望从负面调整至稳定，同时将本外币发行人违约评等(IDR)从“BBB-”下调至“BB+”，此前标普全球评级亦将南非外债评级下调至垃圾级。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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