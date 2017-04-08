惠誉将南非债信评级下调至垃圾级 展望为稳定

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透约翰内斯堡4月7日 - 评级机构惠誉周五将南非债信评级下调至投资级以下，指称近期的内阁重组，包括受到尊敬的财长被免职，可能会使该国经济政策转向。
惠誉将南非评级展望从负面调整至稳定，同时将本外币发行人违约评等(IDR)从“BBB-”下调至“BB+”，此前标普全球评级亦将南非外债评级下调至垃圾级。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。