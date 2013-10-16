惠誉警告或下调美国主权债信评级

路透纽约10月15日 - 惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评级，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。

“尽管惠誉仍然相信美国会很快上调债务上限，但政治边缘政策和财政灵活性的降低，可能提升美国违约的风险，”惠誉在一份声明中称。

惠誉将美国债信评级纳入其所谓的负面观察名单(Rating Watch Negative，RWN)，表明如果不及时提高债务上限，那么美国短期违约风险就会上升。惠誉将在2014年第一季末来最终决定是否真正下调美国评级。

不过，惠誉重申其相信美国会很快达成上调债务上限的协议，从而允许美国政府在当前16.7万亿美元的限额之外，仍然能够借款来偿付其债务。

惠誉是三大债信评级机构中唯一对美国主权信用评级持负面展望的机构。标准普尔在2011年8月上次债务上限僵局期间将美国评级调降至AA+，展望为稳定。

“现在看起来就像是标普调降评级前的情况，他们实际上在警告我们，债务上限僵局是不可容忍的，不符合一个享有AAA债信评级国家应有的表现。这些人为的违约风险是主要原因...他们实际上是说，现在必须解决这个问题，”道明证券利率分析师Gennadiy Goldberg说。

惠誉重申，美国举债上限若推迟上调，则令人质疑美国政府能否履行偿债义务。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)对美国公债的评级为Aaa，展望为稳定。

美国财政部曾表示，到10月17日前后，美国政府将达到举债上限，因此其债务偿还能力面临风险。

惠誉的假定前提是，即便美国在10月17日前后无法提高举债上限，也会有充分的政治意愿和能力确保履行偿债义务。

一位财政部发言人称，惠誉这一决定提醒美国议员，该国已经危险地接近违约。

美国总统奥巴马和国会领导人之间的谈判周二仍是断断续续，而在政府恢复运转和提高债务上限问题上仍未达成一致。

惠誉上周表示，只有在美国未能按时支付公债本金和利息时，才会认为该国违约。

“它让投资者明白，这种风险即将成真。我们会静观事态发展...”先锋投资管理公司投资组合经理John Carey表示。

在惠誉发出警告之前，美国股市指标股指因政治不确定性收低。警告发出后，美元兑日圆跌至日低，兑欧元亦缩减涨幅；美国公债价格则维持盘中跌幅。(完)

(编译 侯向明/郑茵/徐文焰；审校 张荻/王兴亚/张若琪)

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