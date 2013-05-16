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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 18:37 BJT

重发-日本评等:惠誉确认日本评级为“A+”，展望为负面

(重发以跟上红条)

路透5月16日 - 惠誉周四确认日本长期外币和本币发行人违约评级为“A+”，展望为负面；短期评级为“F1+”。(完)
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