版本:
中国
财经视点 | 2016年 6月 29日 星期三 18:48 BJT

惠誉预测退欧冲击巨大 2017年对英国经济的投资料较原预期缩水5%

路透伦敦6月29日 - 信贷评等机构惠誉周三预计，明年对英国经济的投资规模将较此前预期下降5%。两天前惠誉下调了英国的信贷评级，对英国公投退欧做出反应。

“这种不确定性会导致企业延迟投资及招聘决定，而金融市场波动性的加剧将进一步损害企业信心，”该机构称。

惠誉称，预计到2018年，对英国经济的投资规模将比公投前的预期少了15%，而2017和2018年国内生产总值(GDP)增幅料将分别较此前预期下降1个百分点。

“消费并不会躲过冲击，预计2017年英国居民的整体支出会有温和下滑。英镑的大幅贬值将部分抵消需求的冲击，出口料将在短期内有所受益，”惠誉补充称。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐