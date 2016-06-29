惠誉预测退欧冲击巨大 2017年对英国经济的投资料较原预期缩水5%

香港《经济日报》：国际关系大洗牌 中美俄新博弈

美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。