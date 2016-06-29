惠誉预测退欧冲击巨大 2017年对英国经济的投资料较原预期缩水5%

中国财政赤字具建设性和生产性特质 适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透伦敦6月29日 - 信贷评等机构惠誉周三预计，明年对英国经济的投资规模将较此前预期下降5%。两天前惠誉下调了英国的信贷评级，对英国公投退欧做出反应。
“这种不确定性会导致企业延迟投资及招聘决定，而金融市场波动性的加剧将进一步损害企业信心，”该机构称。
惠誉称，预计到2018年，对英国经济的投资规模将比公投前的预期少了15%，而2017和2018年国内生产总值(GDP)增幅料将分别较此前预期下降1个百分点。
“消费并不会躲过冲击，预计2017年英国居民的整体支出会有温和下滑。英镑的大幅贬值将部分抵消需求的冲击，出口料将在短期内有所受益，”惠誉补充称。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。
PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。