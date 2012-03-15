惠誉对英国评级展望调至负面

惠誉周三将英国AAA评级展望下调至负面，警告称若该国政府削减债务措施力度放松，则未来几年失去最高评级的机率超过二分之一。惠誉的行动可能削弱要求政府软化撙节立场的呼声。现在距英国财政大臣奥斯本向议会递交年度预算报告仅剩一周，而一个月前穆迪也将英国评级展望下调为负面。路透