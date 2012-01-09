惠誉称中国今年不会取消住房限购令

路透北京1月9日电---评级机构惠誉发表最新报告称,中国政府为了实现抑制并稳定房价的目标,在2012年不可能取消现有住房限购令.此外,银行业整体向房地产商放贷仍将受到严格控制.

惠誉并表示,如观察到存量房呈上升趋势,这可能导致运营资金和现金流周期更长,供应出现过剩的现象,届时该行业展望将转为负面.

报告预计,合同销售增速下滑、房地产商减缓施工进度将导致2012年房地产行业整体增长步伐放缓.与此同时,城市化和家庭收入水平提高将继续成为房地产业长期增长的主要驱动力.

而随着调控趋紧、房屋建设进度放缓、贷款限制政策的执行以及房地产整个行业增速放缓,导致住房购买需求下降,房价下跌,因此近期会对利润率和现金流的产生造成影响.

惠誉预计其负责评级的中国房地产开发商在2012年将维持稳定的信用状况.除了运营环境受调控主导之外,惠誉认为,规模较大、较成熟的房地产开发商拥有足够的流动性,并将继续执行审慎的财务政策.2011年完成或超过合同销售额目标的企业将可能有实力偿还短期债务.

报告并称,地方政府可能需要靠降低土地售价和/或出售地段更好的土地储备来增加其收入来源.资金周转困难的小型房地产开发商可能需要将其土地或项目变现,以改善自身的财务状况.2011年下半年房地产开发商也的确减少了收购土地储备活动.

此外,房地产商的两极分化将持续,小型房地产商由於财务和运营灵活性有限更容易受到流动性较弱和调控趋紧的外部环境的影响,小型地方和区域房地产商仍然面临较大挑战.

而规模较大的房地产商将保持现有优势,这些优势让大型房地产开发商能够应市场的需求推出新楼盘,以应对更为不利的市场环境.

在保障房建设方面,惠誉认为,中央政府将继续推进保障房建设,但是相关实施细节尚不明朗.任何对私营房地产开发商施加重大负担以达到政府目标的政策--如要求房地产开发商出资进行保障房建设--将会对房地产开发商展望产生负面影响.

中国住房和城乡建设部此前已和各地方政府签订2012年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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