限购和信贷放宽或引发新一轮房产投机--惠誉

路透香港8月7日 - 评级机构惠誉周四表示，中国房产限购政策的松动和货币政策的宽松可能会在无意间助长住宅市场的投机活动。从长远来看，这并不利于住宅地产行业的积极结构调整。

鉴于潜在买家普遍存在的负面情绪，宽松举措在今年内可能难以有效地提升房产销售业绩。更重要的是，在没有引进其他反投机措施的情况下，进一步的限购松绑从长远来看可能会带来助长和重振住宅地产投机行为的风险，就像中国地产行业在2009年所经历过的。

惠誉认为，上述宽松政策只会吸引一味地追求资本升值的住房买主，尤其是在那些限购宽松动机强烈，但刚需（自住型买家的需求）不足的城市。

报告表示，缺乏竞争力的住宅地产商可能会因最近的宽松政策而获得喘息的机会，而这可能会拖累和阻碍中国住宅建造行业2014年上半年在结构调整和产业整合方面所取得的进步。

在2014年上半年期间，结构调整和产业整合在某种程度上帮助淘汰了一批缺乏竞争力的开发商，让那些拥有较强运营和财务实力的企业得以存活。因此，此举可能有利于该行业的健康长远发展。

中国房地产限购政策于2010年在北京开始推行，随后于2011年推广至大多数主要城市。这一政策帮助抑制了住宅市场的投机行为。例如，开发商降低了住宅单元的面积，以满足大众市场中首次购房人士和升级需求住户的要求。这种限购政策主要是做为中国房市成熟稳定前的临时之举。

然而，鉴于应声下跌的住房需求和住宅建造活动，一些地方政府决定放宽该政策。2014年上半年，大众市场或商品房住宅的全国销量下跌了9%，房屋新开工活动下降了20%。

中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调针对不同城市情况分类调控，自呼和浩特成为首个明文取消限购的城市以来，今年7月多城市密集调整限购政策，据不完全统计，已占到执行限购政策40余个城市中的半数以上。

虽然目前一线和主要二线城市未出现松动迹象，但市场人士预计，限购政策将于今年晚些时候进一步放宽。与此同时，随着宽松货币政策的延续，按揭贷款总量有所上升，人民币新增贷款于今年6月同比增长26%。(完)

(记者 赵红梅；审校)

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