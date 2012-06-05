惠誉称中国信贷放缓加速

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

北京/新加坡6月4日电--评级机构惠誉表示,中国整体信贷增长继续减速,增加了近期对经济的压力.

惠誉在今天发布的声明中强调,2012年投放至经济的净新增信贷料将是2008年以来首次低於前一年.

即使加上最近宣布的温和刺激经济措施,惠誉经调整的社会总融资(Total Societal Financing)2012年料将达到16.5-17万亿元人民币,低於2011年的17.5万亿.

若不实行刺激举措,信贷增长可能会更低."广义信贷增长在2011年下半年开始放缓,这种放缓趋势在2012年加速,"惠誉中国银行业评级部主管朱夏莲(Charlene Chu)表示.

"信贷需求减弱,加之银行流动性不足导致资源受限,损及银行放贷."惠誉指出,随着中国经济硬着陆疑虑再现以及欧系银行降低举债,境外信贷尤其低迷.

国内非银行业信贷较具韧性,但料将低於2011年水准.信贷减缓的同时GDP成长也相应地放缓,表明信贷市场的经济回报偏弱.惠誉估计,2012年新融资1元人民币仅会对GDP贡献0.39元,危机前为0.73元.

"自全球危机爆发以来,中国经济愈发仰赖充足且廉价的融资来推动GDP成长.因此,GDP成长与广义信贷成长同时放缓并不意外,"朱夏莲表示.

"同理,在信贷不反弹的情况下,很难看到经济成长大幅好转."(完)

--编译 丁琦/李爽; 审校 艾茂林/沈以文

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