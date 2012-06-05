惠誉称中国信贷放缓加速

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
北京/新加坡6月4日电--评级机构惠誉表示,中国整体信贷增长继续减速,增加了近期对经济的压力.
惠誉在今天发布的声明中强调,2012年投放至经济的净新增信贷料将是2008年以来首次低於前一年.
即使加上最近宣布的温和刺激经济措施,惠誉经调整的社会总融资(Total Societal Financing)2012年料将达到16.5-17万亿元人民币,低於2011年的17.5万亿.
若不实行刺激举措,信贷增长可能会更低."广义信贷增长在2011年下半年开始放缓,这种放缓趋势在2012年加速,"惠誉中国银行业评级部主管朱夏莲(Charlene Chu)表示.
"信贷需求减弱,加之银行流动性不足导致资源受限,损及银行放贷."惠誉指出,随着中国经济硬着陆疑虑再现以及欧系银行降低举债,境外信贷尤其低迷.
国内非银行业信贷较具韧性,但料将低於2011年水准.信贷减缓的同时GDP成长也相应地放缓,表明信贷市场的经济回报偏弱.惠誉估计,2012年新融资1元人民币仅会对GDP贡献0.39元,危机前为0.73元.
"自全球危机爆发以来,中国经济愈发仰赖充足且廉价的融资来推动GDP成长.因此,GDP成长与广义信贷成长同时放缓并不意外,"朱夏莲表示.
"同理,在信贷不反弹的情况下,很难看到经济成长大幅好转."(完)
--编译 丁琦/李爽; 审校 艾茂林/沈以文
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