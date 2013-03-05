中国更严格的房地产调控将导致开发商进一步两极化--惠誉

(以下为评级机构惠誉周二发布的新闻稿)

路透香港3月5日 - 惠誉评级表示，中国国务院办公厅3月1日发出的要求继续做好房地产市场调控工作的通知，将导致房地产开发商进一步两极化。

此次“新国五条”细则出台，将通过限制房地产开发商将上升的投入成本转嫁至购房者的能力，略微削弱房地产开发商利润。新出台的措施对房地产开发商的评级没有影响，因为惠誉在对这些企业进行评估时已经考虑到了可能出现利润下滑的情况。

新政策将更多地影响利润较低和规模较小的企业，这些企业的房地产项目主要面向投机购房者或者项目高度集中在房地产调控政策更加严格的城市。

规模较大的全国性房地产开发商，如中国海外发展有限公司(0688.HK)（BBB+级/展望稳定）和万科企业股份有限公司(000002.SZ)（BBB+级/展望稳定）由于项目构成多元化、地域覆盖广泛，以及利润率较高，可能不会受到较大影响。这两家公司在目前的评级水平上尚有较大的支撑空间。

国务院通知的全部内容，包括更加严格执行减少过低融资利润率、提高二套房贷款利率、进一步严格地征收房屋转让所得税，以及扩大执行房产税征收城市范围的措施的目的是遏制房屋价格上涨，保证首套房购房者能买得起房。(完)

(整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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