油价下跌对大宗商品的影响利弊皆有--惠誉

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(以下为惠誉英文新闻稿的翻译版本)
纽约11月4日 - 评级机构惠誉表示，露天采矿业可能从油价下跌中受益。自6月以来，石油价格已经下跌了25%，但如果跌势持续下去，可能会对金属及采矿业或化工产业产生严重冲击。
如果油价长期走低，可能打击以液体为侧重的页岩能源开采，相应地引发页岩气价格下跌。页岩气占北美天然气总产量的很大一部分。如果美国页岩气供应减少，可能给多数地区的天然气价格带来上涨压力，促使电力公司恢复使用煤炭发电，从而使煤炭矿商受益。
对钢铁生产企业的影响可能更加复杂。天然气价格上涨，将增加钢材的生产成本，而开采活动减少则会降低石油产业对管道等钢材产品的需求。不过由于汽油价格长期来看处于下跌走势，对体积更大汽车的需求可能增加(汽车业占全球钢铁需求的12%)，这可能会抵消石油产业需求下降的影响。
燃油成本较高及燃料使用效率标准(CAFE)推动的轻量化趋势，让铝从中受益。若消费者转向较大汽车，更大的汽车体积以及降低汽车重量的要求，也会使铝需求上升。
油价持续下滑也可能打压金价。部分黄金需求来自通胀预期。由于能源价格在通胀中占相当大的比重，若能源价格持续下滑，或将减轻通胀压力，进而导致对冲通胀的黄金需求随之减少。
在美国经营化学裂解装置的石化企业受冲击可能最重。目前这些企业是受益的，他们有北美充足的低成本轻质原料，却按照全球最高的边际生产成本为产品定价。美国页岩油产量下滑可能导致原料成本上升，令石化企业利润率下降。
尽管原油价格大幅下滑，但惠誉预计，当原油价格持续处于70-75美元区间时，美国供应面才会有所反应。我们对西德克萨斯中质油长期价格的基本假设仍是每桶75美元，惠誉计算的北美勘探及生产企业全周期成本中值为每桶70美元，两者基本相符。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 徐文焰)
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