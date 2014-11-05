油价下跌对大宗商品的影响利弊皆有--惠誉

(以下为惠誉英文新闻稿的翻译版本)

纽约11月4日 - 评级机构惠誉表示，露天采矿业可能从油价下跌中受益。自6月以来，石油价格已经下跌了25%，但如果跌势持续下去，可能会对金属及采矿业或化工产业产生严重冲击。

如果油价长期走低，可能打击以液体为侧重的页岩能源开采，相应地引发页岩气价格下跌。页岩气占北美天然气总产量的很大一部分。如果美国页岩气供应减少，可能给多数地区的天然气价格带来上涨压力，促使电力公司恢复使用煤炭发电，从而使煤炭矿商受益。

对钢铁生产企业的影响可能更加复杂。天然气价格上涨，将增加钢材的生产成本，而开采活动减少则会降低石油产业对管道等钢材产品的需求。不过由于汽油价格长期来看处于下跌走势，对体积更大汽车的需求可能增加(汽车业占全球钢铁需求的12%)，这可能会抵消石油产业需求下降的影响。

燃油成本较高及燃料使用效率标准(CAFE)推动的轻量化趋势，让铝从中受益。若消费者转向较大汽车，更大的汽车体积以及降低汽车重量的要求，也会使铝需求上升。

油价持续下滑也可能打压金价。部分黄金需求来自通胀预期。由于能源价格在通胀中占相当大的比重，若能源价格持续下滑，或将减轻通胀压力，进而导致对冲通胀的黄金需求随之减少。

在美国经营化学裂解装置的石化企业受冲击可能最重。目前这些企业是受益的，他们有北美充足的低成本轻质原料，却按照全球最高的边际生产成本为产品定价。美国页岩油产量下滑可能导致原料成本上升，令石化企业利润率下降。

尽管原油价格大幅下滑，但惠誉预计，当原油价格持续处于70-75美元区间时，美国供应面才会有所反应。我们对西德克萨斯中质油长期价格的基本假设仍是每桶75美元，惠誉计算的北美勘探及生产企业全周期成本中值为每桶70美元，两者基本相符。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫；审校 徐文焰)

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