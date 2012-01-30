惠誉调降意大利和西班牙等五国评等

惠誉周五下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权债信评级，并指出未来两年这些国家遭进一步降评的机率有50%。惠誉在声明稿指出,短期内这些国家若遭遇货币和金融冲击时将难以招架。另外这些国家的评级展望均为负向。路透