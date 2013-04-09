惠誉将中国本币信用评级从AA-调降至A+

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月9日 - 评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。
惠誉称该公司的估算显示，2012年结束时中国一般政府债务整体水平相当于国内生产总值(GDP)的49.2%，大致与评级A的中值51.2%相符。
“中国的公共债务并不因而成为一项弱点，但是相对于其他同侪也不是强项，凸显出其外币及本币债信评级相等的理由。”惠誉称。(完)
(编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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