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中国财经 | 2013年 4月 9日 星期二 18:29 BJT

惠誉将中国本币信用评级从AA-调降至A+

路透北京4月9日 - 评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。

惠誉称该公司的估算显示，2012年结束时中国一般政府债务整体水平相当于国内生产总值(GDP)的49.2%，大致与评级A的中值51.2%相符。

“中国的公共债务并不因而成为一项弱点，但是相对于其他同侪也不是强项，凸显出其外币及本币债信评级相等的理由。”惠誉称。(完)

(编译 李婷仪 审校 田建华)

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