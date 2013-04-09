惠誉将中国本币信用评级从AA-调降至A+

路透北京4月9日 - 评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。

惠誉称该公司的估算显示，2012年结束时中国一般政府债务整体水平相当于国内生产总值(GDP)的49.2%，大致与评级A的中值51.2%相符。