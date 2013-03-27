惠誉称将塞浦路斯评级列入负面观察名单 或很快降评

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透纽约3月26日 - 评级机构惠誉周二将塞浦路斯评级列入负面观察名单，并表示该国银行系统造成的冲击可能损害该国经济和公共财政。
惠誉目前对赛国评级为B，属投机级别。
欧洲对塞浦路斯实施的苛刻救助本周搅动金融市场，根据救助协议，大额储户将遭受损失。
塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，按计划塞国将关闭塞浦路斯大众银行(Popular Bank of Cyprus,亦称Laiki)，并将低于10万欧元的存款账户将转移至塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)成立一个“资产良好”的银行，塞国因此得以避免金融崩溃。
“惠誉将在该协议更多关键细节达成一致并公布后，就负面评级观察作出决定，”该机构在一份声明中称。
上周标准普尔将塞浦路斯长期外币信用评级从CCC+下调至CCC。穆迪对塞浦路斯的评级为Caa3。这两个评级均为垃圾级别。(完)
(编译 石冠兰 审校 程琳)
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