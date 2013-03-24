惠誉警告可能调降英国评级

路透伦敦/纽约3月22日 - 英国有可能失去第二家评级机构的AAA评级，此前惠誉在周五警告未来数周可能调降该国评级，因政府债务处于高位且经济成长疲弱。

继一个月前另一家评级机构穆迪调降英国评级后，惠誉又将该国纳入观察名单，称调降评级的可能性很大。惠誉在声明中称，将于4月底之前作出决定。

英镑大幅下滑，兑美元跌去0.005美元。

惠誉的做法虽然并不出人意料，但将成为英国财政大臣欧思邦的又一挫折。他将自己的声誉担保，誓言将整顿英国公共财政，并保卫该国的AAA评级。

英国财政部表示，“惠誉的声明显示，多年来积累的问题并不能够轻而易举地解决。”

“但我们正在解决我们国家的经济问题，虽然缓慢但确确实实在解决，”财政部发言人提到，自这届政府2010年上台以来，英国预算赤字削减约三分之一，就业岗位新增了125万个。

反对党工党则表示，欧思邦的预算案浪费了改变经济轨迹的机会，要求政府减轻撙节力度，进一步促进经济成长。

惠誉首次警告英国评级面临威胁还是在2012年3月，当时惠誉指出，英国的债务水平已经“明显高于AAA评级国家的中值”，政府调控的余地非常有限。

此后，该国经济前景不断恶化，令政府距减赤政策渐行渐远。

继上月穆迪调降评级后，英国与美国和法国一道，成为被至少一家主要评级机构褫夺AAA评级的国家。

标准普尔对英国的评级为AAA,但在去年12月将其展望调降至负面，暗示被降级的可能性占到三分之一。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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