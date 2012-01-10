惠誉称今年料不会调降法国AAA评级

路透伦敦1月10日电---惠誉欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Ed Parker周二表示,今年惠誉料不会调降法国AAA的债信评级,而意大利或西班牙等其它正在接受评估的国家评级则有可能被下调一到两个级距.

"基於法国现有的一些经济和财政趋势……我们预期今年不会调降法国评级,"Parker在出席伦敦一场惠誉研讨会间隙向路透表示.

Parker还称,尽管匈牙利的事态发展构成风险,但奥地利的AAA评级当前是安全的.德国和其他展望稳定的顶级评级国家,只要欧债危机不明显恶化,其评级亦无虞.

Parker还补充称,预计欧元区将挨过债务危机,且欧洲央行在保卫该货币联盟方面可能必须发挥更"积极"作用.

去年末惠誉将比利时、西班牙、斯洛文尼亚、意大利、爱尔兰和塞浦路斯置入负面观察名单.法国评级展望为负面.(完)

--编译 梁睿雪/田建华;审校 丁琦/王兴亚

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