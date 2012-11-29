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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 13:59 BJT

惠誉警告法国债信评级明年可能被调降

惠誉主权评级主管Tony Stringer周三警告称，如果法国不能实现减债目标，且其经济表现逊於预期，那麽明年可能调降法国的AAA级债信评级。本月稍早穆迪将法国评级调降一个级距，1月标准普尔亦调降该国评级。图为法国总统奥朗德。路透

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