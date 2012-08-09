惠誉确认德国AAA评级 展望为稳定

评级机构惠誉确认德国长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为AAA，评级展望为稳定。惠誉同时确认德国的国家上限评级为AAA，短期外币IDR为F1+。此次确认评级，反映出德国长期保持的信用实力，以及过去两年来的强健经济表现。