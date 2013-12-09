惠誉称全球经济复苏生根 但未来仍有诸多风险

伦敦12月6日 - 以下是评级机构惠誉新闻稿内容摘要。

惠誉在其最新的全球经济展望报告中表示，全球经济成长在2014年和2015年将加速，受主要先进国家更加强劲复苏所推动；但新兴市场成长将只会小幅改善。惠誉基于市场汇率，预估2013年全球经济将成长2.3%，2014和2015年分别成长2.9%和3.2%(持平于9月的预估)。

“尽管最新的趋势支撑我们的基本假设，即全球更强劲的扩张正在逐渐生根，但未来还是有不少风险，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)退场的影响、新兴市场成长压力、欧元区新的挫折，以及通缩的风险，”惠誉主权小组主管Gergely Kiss表示。

2013年第三季的经济产出，先进国家有一些意外的成长惊喜。英国第三季经济较上季成长0.8%，美国则较上季增加0.7%，都是今年以来最大增幅，尽管欧元区经济成长放缓(较上季增长0.1%)，但欧元区二线国家的景气周期情况持续改善。

惠誉预测美国2013年实质国内生产总值(GDP)将成长1.7%，2014年和2015年将走强至2.6%和3.0%，受房市热络、就业成长及企业获利能力强劲所支撑。惠誉预测失业率将从2013年7.5%，至2014年降至6.9%，2015年则降至6.5%。经济成长的主要下档风险是再度财政再度紧缩，或者是预算和债务上限的边缘政策对信心造成打击、全球性冲击或长期美债收益率急升等。

惠誉预期美联储将在2013年12月至2014年3月之间的某个时候开始缩减其每月850亿美元的资产买进规模，这要视经济数据而定。对本经济成长预测来说，确切的缩减刺激时间并不重要。我们认为美联储要等到2015年中才会首次调高其短期政策利率，主要要视经济复苏是否更有活力及失业率能否进一步降至至少6.5%而定。

大多发达国家上季度的基础通胀压力大幅下滑。欧元区通胀率全面下降，推动了欧洲央行在11月意外降息。低通胀环境可能更有利于主要国家央行在规划退出现有超宽松货币政策时管理预期，以及优先考虑经济增长。然而，这一过程的时点和影响仍不确定，全球货币环境收紧和波动加剧也将对很多新兴市场构成重大风险，尤其是那些依赖资本流入的经济体。

继2013年萎缩0.4%之后，惠誉预计欧元区GDP将在2014年增长0.9%，并在2015年升至1.3%，因为区内需求因素的正面贡献增加，而且受益于大多成员国财政整顿造成的拖累减少、融资状况改善(部分归功于欧洲央行降息25个基点)，以及民间领域资产负债情况逐步好转。

英国经济在2013年第三季仍保持强劲势头，使得惠誉小幅上修对其2014和2015年的GDP预测至2.3%，并维持2013年1.4%的增速预估不变。但是从中期来看，由于财政整顿，而且降低储蓄和提高家庭负债的空间有限，将限制英国的经济增长。

在日本，刺激通胀的经济政策发挥了短期刺激作用，但中期效果还不够明确。惠誉预计，2014年4月提高消费税不会破坏日本经济复苏。惠誉预计，日本2013年经济成长1.8%，2014和2015年将分别放缓至1.5%和1.2%。

惠誉预计，新兴经济体增长情况只会略有改善，从2013年的4.6%升至2014和2015年的4.8%和5%。虽然增速仍将继续高于发达经济体，但二者之间的差距将在2014-15年降至2002年以来最小。全球资金状况趋紧、非能源大宗商品价格下跌，以及包括长期政治风险等在内的特殊的结构性劣势，将对主要新兴经济体造成不同程度的影响。

惠誉预计，中国GDP将在2014和2015年分别增长7%，这是因为我们推断，中国共产党十八届三中全会后的政策争论最终将带来结构性改革和调整经济平衡的全新承诺。巴西经济增速仍将大体稳定，2013和2014年增长2.5%，2015年增长2.8%。印度和俄罗斯增速料将从2013年的周期性低谷回升，2013年分别为4.8%和1.6%，印度2014-2015年将增至5.8%和6.8%，同期俄罗斯为2.2%、2.8%。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。