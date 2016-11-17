惠誉料2017年香港购物商场及写字楼租金将大致平稳

路透香港11月17日 - 评级机构惠誉周四发表报告称，预期2017年香港零售销售仍然疲弱，因内地旅客消费下滑，打击奢侈品销售，这对街舖租金影响力较大，而购物商场因多元化的租户组合，故租金表现料将大致持稳。

报告并预期，零售销售下滑对香港的商场业主影响有限，因这些企业的负债比率偏低，且拥有较高的经常性EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）覆盖率，评级展望为＂稳定＂。

惠誉表示，环球经济前景疲弱，因此料香港整体消费仍沈寂，这已对街舖租金构成伤害，但购物商场因具多元化的租户组合，因此租金能保持平稳。至于一些原本走奢侈品路线的商场，亦已重塑其租户组合，增加餐饮、生活时尚及体育用品等类别，这较其他非必须消费品或昂贵商品的销售表现为佳。

惠誉相信，一线街舖的租金下调情况可能持续，大型国际奢侈品牌宁选择在商场开业，因后者人流较高以及不时进行宣传活动。

不过，报告相信商场的租金收入仍会受到温和的压力，因以租户销售额计算的租金将持续萎缩；但相对固定租金而言，以销售额计的租金比例较低。

在写字楼市场方面，惠誉指中环甲级写字楼租金大致平稳，新供应主要来自东九龙而非中环。然而，2017年中环甲级写字楼的净吸纳量将会转为负值，因一些亚洲银行为节省租金，将由中环迁至尖沙咀区，这将轻微推高中环甲级写字楼的空置率，惟料仍低于3%。

报告称，随着跨国银行暂停扩充，且不少中资企业在此前已租用写字楼，中环甲级写字楼的租金增长已减慢。（完）