惠誉调降意大利债信评级至BBB+

* 惠誉称降级是因为衰退加深及改革前景疲软

* 上调意大利债务预估

* 预计今年经济下滑1.8%

路透罗马/米兰3月8日 - 评级机构惠誉周五下调意大利债信评级，因该国上周大选后面临的政局不确定性、深度衰退及债务规模的增加。

惠誉将意大利主权评级下调一个级距至BBB+，展望负面，这提升了意大利下一步评级变化将会是进一步被下调的风险。

“意大利大选导致的政局不确定性，使得该国不太可能在未来数周组建一个新的稳定的政府，”惠誉说。

“政治不确定性的上升，以及实施进一步结构改革措施所面临的不利背景，对处在衰退中的实体经济构成进一步的负面冲击。”

意大利财政部回应此次降级事件时称，当前的政治不确定性是民主的一个正常组成部分。

财政部在一份声明中称，“我们重申相信意大利将找到政治解决办法，并会继续正在进行的改革进程。”

惠誉表示，现在预计意大利经济今年将下滑1.8%，远弱于蒙堤政府预计的萎缩0.2%。

由于经济疲弱给公共财政造成沉重打击，惠誉补充称，预计意大利公共债务与国内生产总值(GDP)之比今年将达到近130%的高点。而惠誉在2012年中期预估该比例为125%。

惠誉上述决定公布后，欧元兑美元小幅下滑，意大利公债收益率上升，意大利公债信用违约互换(CDS)走高。

意大利指标公债较德债利差于欧洲交易时段收在3.18个百分点。

“预计降级行为不会造成太大的短期压力，但这确实表明，如果意大利政局不确定性持续，评级机构则准备检视意大利情势，且看法将有所恶化，”ING的分析师Alessandro Giansanti说。

穆迪对意大利的评级为Baa2，标普的评级为BBB＋，这两家评级机构对该国的展望均为负面。(完)

(编译 侯向明; 审校 张荻)

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